Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kabine Toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nT\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde yap\u0131lan toplant\u0131 4 saat 15 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiDevrald\u0131\u011f\u0131 bor\u00e7 durumunu g\u00f6steren afi\u015fi belediye binas\u0131na ast\u0131rd\u0131Liseliler fikirlerini yar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131
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