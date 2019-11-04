Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kabine Toplant\u0131s\u0131 bitti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde, T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lan toplant\u0131, yakla\u015f\u0131k 5 saat s\u00fcrd\u00fc. Giden hayran kal\u0131yor! O kentin sakl\u0131 cenneti\u2018Vatanda\u015fl\u0131ktan \u00c7\u0131kar\u0131lsalar Bile I\u015e\u0130D\u2019lileri \u00dclkelerine G\u00f6nderece\u011fiz\u2019Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: \u201cRasulayn\u2019daki Allouk su tesisinin tam kapasite \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in eksikleri giderilecek\u201d
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