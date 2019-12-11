Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kabine Toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde, T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lan toplant\u0131, yakla\u015f\u0131k 4 saat s\u00fcrd\u00fc. Korku filmi gibi! Sobay\u0131 tutu\u015fturmak isterken alev topuna d\u00f6nd\u00fcEmine Erdo\u011fan: "G\u00fc\u00e7l\u00fc aileler, toplumumuzu bir kale gibi koruyacakt\u0131r"S\u0131rbistan havayolu \u015firketi 2 y\u0131l sonra yeniden \u0130stanbul seferlerine ba\u015flad\u0131
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