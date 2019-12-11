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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 20:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

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