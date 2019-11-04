Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terör Raporu'nda, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG ve siyasi kolu PYD'den, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'den söz edilmemesinin çifte standartlı yaklaşımın

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terör Raporu'nda, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG ve siyasi kolu PYD'den, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'den söz edilmemesinin çifte standartlı yaklaşımın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terör Raporu'nda, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG ve siyasi kolu PYD'den, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'den söz edilmemesinin çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biri olduğu kaydedildi.
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