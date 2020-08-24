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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bugün Toplanıyor

24.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yeniden toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesinin Karadeniz’de bulunduğu açıklanan doğal gaz kaynağı olacağı belirtiliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bugün Toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yeniden toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesinin Karadeniz’de bulunduğu açıklanan doğal gaz kaynağı olacağı belirtiliyor.

Toplantıda ayrıca ekonomi ve Giresun’daki sel felaketi konularının da masaya yatırılacağı ifade ediliyor. Kabine toplantısında bu konularla birlikte Corona virüsü salgınıyla mücadelede gelinen son durum ve okulların açılmasıyla ilgili konuların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabine’nin diğer gündem maddelerinin de Doğu Akdeniz’deki sismik faaliyetler, Libya ve Suriye konuları olacağı ifade ediliyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameralar karşısına geçip alınan kararlar konusunda açıklama yapması bekleniyor.

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