Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bugün Toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yeniden toplanıyor. Beştepe’de yapılacak olan toplantı saat 15’te başlayacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları açıklayacak.

Kabine’nin öncelikli gündem maddesinin Corona virüsü salgını olması bekleniyor. Son dönemde ülkede artan vaka sayılarının ardından salgına karşı ne tür önlemler alınacak bunun masaya yatırılması bekleniyor. Kabine’nin salgınla ilgili olarak yeni önlemler alması ve bunların açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bir diğer gündem maddesi de Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler olacak. Türkiye’nin Oruç Reis Gemisi’yle Doğu Akdeniz’de yürüttüğü doğal kaynak arama faaliyetleri başta Yunanistan olmak üzere Türkiye’yle AB ülkeleri arasında gerginliğe neden olmaya devam ediyor. Kabine’de bu konunun da masaya yatırılması ve bölgedeki genel durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’la İstanbul’da yaptığı görüşmenin ardından kabine toplantısında Libya’daki son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.