Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bugün Toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yeniden toplanıyor. Beştepe’de yapılacak olan toplantı saat 15’te başlayacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları açıklayacak.
Kabine’nin öncelikli gündem maddesinin Corona virüsü salgını olması bekleniyor. Son dönemde ülkede artan vaka sayılarının ardından salgına karşı ne tür önlemler alınacak bunun masaya yatırılması bekleniyor. Kabine’nin salgınla ilgili olarak yeni önlemler alması ve bunların açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bir diğer gündem maddesi de Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler olacak. Türkiye’nin Oruç Reis Gemisi’yle Doğu Akdeniz’de yürüttüğü doğal kaynak arama faaliyetleri başta Yunanistan olmak üzere Türkiye’yle AB ülkeleri arasında gerginliğe neden olmaya devam ediyor. Kabine’de bu konunun da masaya yatırılması ve bölgedeki genel durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’la İstanbul’da yaptığı görüşmenin ardından kabine toplantısında Libya’daki son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.
Kabine gündeminde Suriye konusu ve İdlib’te gelinen noktanın da masaya yatırılması bekleniyor. Benzer şekilde Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’na ilişkin son durum da yine toplantıda konuşulacak konular arasında yer alacak.
Kabine’nin bir diğer gündeminin de ekonomi olması bekleniyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomide yaşananlar ve özellikle döviz kurlarındaki artış ve faiz konusunun da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.