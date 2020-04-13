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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündem koronavirüs

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2020 08:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Tele konferansla ile yapılacak toplantıda koronavirüs tedbirlerinin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündem koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3'üncü kez tele konferansla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konferansa Huber Köşkü'nden katılacak.

3 BAKAN SUNUM YAPACAK

Toplantıda koronavirüse karşı alınan tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor.

Bakan Koca'nın alınan önlemlere ilişkin sunumuyla birlikte, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının da görüşüleceği tahmin ediliyor. Diğer yandan İçişleri Bakanı Soylu da sokağa çıkma yasağı sonrası yaşananlar ve kabul edilmeyen istifası hakkında bilgilendirme yapacak.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesi için sunum yapacağı, alınan kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

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