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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Seçimin masada olacağı toplantı için; 'son kez' iddiası dikkat çekti

20.03.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabine'deki bakanların tamamının milletvekili adayı olacağı iddiaları Ankara kulislerinde konuşulurken, bakanların adaylıları açıklanmadan son kez Kabine'ye katılacakları belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Seçimin masada olacağı toplantı için; 'son kez' iddiası dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Beştepe’de yapılacak toplantının ana gündem maddeleri arasında, Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında yapılan çalışmalar, 14 Mayıs seçim süreci ile Finlandiya’nın NATO üyeliği ve Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecinin yer alması bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ BAKANLAR BİLGİ VERECEK

Kabine toplantısındaki öncelikli başlık, depremler ile afet sonrasında atılan ve atılacak yeni adımlar olacak. Depremin ardından bölgede görev yapan bakanların kentlerdeki son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Çadır ve konteyner kentlerin oluşturulması ve kalıcı konutların inşası da Toplantı da görüşülecek.

HGJG

14 MAYIS SEÇİMLERİ VE BAKANLARIN ADAYLIK DURUMU

Diğer yandan 14 Mayıs seçimleri ve seçim güvenliği de kabine toplantısının önemli başlıkları arasında. Bakanların tamamının AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri belirtiliyor. Deprem bölgesinde görevli bakanların, depremin vuracağı illerden aday gösterilmeleri beklenirken; bakanlar, milletvekili adayı olmadan son kez Kabine'ye katılacaklar.

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ÇAVUŞOĞLU'NUN MISIR TEMASLARI DA GÜNDEMDE

Toplantıda, terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de görüşülecek. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz hafta Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri’nin daveti üzerine gittiği Kahire temasları değerlendirilecek.

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