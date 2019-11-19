Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kabinesi, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Be\u015ftepe\u2019de topland\u0131. Burada kad\u0131nlar \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 e\u015flerine emanet edip kahveye gidiyorCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: D\u00fcnyadaki geli\u015fmeler T\u00fcrkiye-ABD'nin \u00e7ok daha yak\u0131n olmas\u0131n\u0131 gerektiriyorCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: D\u00fcnyadaki geli\u015fmeler T\u00fcrkiye-ABD'nin \u00e7ok daha yak\u0131n olmas\u0131n\u0131 gerektiriyor