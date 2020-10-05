Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Saat 15'te Toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı kabinesi buün saat 15’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından toplanacak. Toplantıda Corona virüsü salgınıyla ilgili konuların öncelikli gündem maddesi olması bekleniyor.

Bugün yapılacak kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Corona virüsü salgınında gelinen noktayla ilgili olarak kabine üyelerine bilgi verecek. Koca’nın ayrıca yerli aşı çalışmaları konusunda da bilgi paylaşımında bulunması bekleniyor.

Kabine’nin salgınla ilgili görüşeceği konuların başında eğitim konusunda atılacak adımlar yer alacak. İki hafta önce birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından iki haftalık süreçte gelinen nokta değerlendirilecek. Kabine’de ikinci sınıflar ve diğer sınıfların da yüz yüze eğitime başlaması konusunda bir takvimi görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündeminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ve bölgedeki son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz’de son olarak yeniden yayımlanan NAVTEX’lerle Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginlik de masadaki bir diğer konu olacak. Kabine toplantısında geçtiğimiz hafta AB zirvesinde Türkiye’yle ilgili olarak yapılan açıklama da bu kapsamda masada olacak konular arasında yer alıyor.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameralar karşısına geçerek alınan kararlarla ilgili bilgileri paylaşması bekleniyor.

