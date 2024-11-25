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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.11.2024 19:05
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının gündem maddeleri arasında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları, enflasyondaki son durum ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Lübnan'a yayması gibi birçok konu başlığı ele alınması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı. Kabine yoğun bir gündem ile toplandı. Kabine Toplantısı için Beştepe'de bir araya gelindi. 16:30'da başlayan toplantı 2, 2,5 saat sürdü. Erdoğan başkanlığındaki toplantıya katılan bakanların alanları ile ilgili sunum yapmaları ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler, ekonomik durum ve terörle mücadele çalışmalarının masaya yatırılması bekleniyordu.

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Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

"Maarif davamızın öncüleri olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, ülkemizde halen maalesef kendini 1940'lı yıllarda gören eğitime ideolojik bakan bir kesim bulunuyor. İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz 20 milyon öğrencimizin en iyi şekilde yetişmesi için üzerimize düşeni yapacağız..

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"DÜNÜN GÖZÜMÜZDE BÜYÜYEN SORUNLARI BUGÜN TARİHE KARIŞTI"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetin olmadığı bir Türkiye ve dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye, bizim hükümetlerimiz döneminde kadına şiddet başlı olmak üzere şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi nitelikte kazanımlar elde etmiş, ülkemiz çok ileri bir noktaya gelmiştir. Kadına yönelik yanlış algıların kırılmasından iş, eğitim ve siyaset alanındaki bariyerlerin kaldırılmasına kadar nice başlıkta sorunları çözdük, eksikleri giderdik, meselelerimizin üzerine gitme cesareti gösterdik. Kadınların hayatın her alanında hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadık. Son 22 yılda bu konuda çok köklü, çok kapsamlı reformları devreye aldık.

Elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz ama geriye doğru baktığımızda aşılmaz sanılan duvarların yıkıldığı, tartışmasız bir gerçektir. Dünün gözümüzde büyüyen sorunları bugün tarihe karıştı. Kadınlarla dayanışmada fiziki ve psikolojik şiddete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar Lübnan'ı Suriye'yi içine alacak şekilde sürüyor. Son derece kanlı ve tehlikeli savaş 14 aydır devam ediyor. Tükriye olarak İstail'in saldırgan politikasına en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biriyiz. Katıldığımız her toplantıda Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekiyoruz.

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Siyaset tüccarlarını bugüne kadar muhattap almadık. 50 bin masumun kanı üzerinden oy hesabı güdenleri önce Allah'a sonra aziz milletimizin vicdanına bırakıyoruz.

14-28 Mayıs seçim sürecinde Irkçı söylemlere sessiz kalmalarının hesabını versinler. Bizim Filistin devletine sağladığımız desteğin zekatı bile bunların yaptıklarından katbekat fazladır.

Soykırım duruncaya kadar tüm gücümüzle kardeşlerimizin yanında olacağız. Şehit edilen her Filistinli kardeşimizin acısı bizim de yüreğimizi dağlıyor.

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Kabine Toplantısı cumhurbaşkanı erdoğan kabine kararları
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