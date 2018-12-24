Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kabinesi, T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki toplant\u0131 saat 16.25'te ba\u015flad\u0131.Piramitlerin tepesinde seks yapt\u0131larCHP'li \u00d6ztrak: AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131'n\u0131n\u00a0talimat\u0131 sonras\u0131 sanat\u00e7\u0131lar adliyeye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fcSP'li Asilt\u00fcrk: Belediyelerin yolsuzluk boyutlar\u0131n\u0131 g\u00f6sterece\u011fiz