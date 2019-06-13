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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı saat 15.55'te başladı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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