Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kabinesi, T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabine toplant\u0131s\u0131 saat 15.55'te ba\u015flad\u0131.Bu cihazla internet evinizin her yerinden \u00e7ekecek!D\u00fczce, Yozgat ve Sinoplular 7 B\u00f6lge 7 Renk festivalinde birlik, beraberlik mesaj\u0131 verdiY\u00d6K Ba\u015fkan\u0131 Sara\u00e7\u2019tan ba\u015far\u0131 mesaj\u0131
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