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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Okulların açılış tarihi değişecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 07:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kritik toplantıda son dönemde tatil ve bayramın etkisiyle artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler, okulların açılış tarihi ve İstanbul Sözleşmesi'nin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Okulların açılış tarihi değişecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Beştepe’deki kritik toplantının en önemli konu başlığının tatil ve bayram nedeniyle artışa geçen koronavirüs vaka sayısı ve alınacak önlemlerin olacağı öğrenildi.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtilirken, okulların açılış tarihi de gündeme alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik toplantıda kapsamlı bir bilgilendirme yapacağı öğrenildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Tartışmaları süren İstanbul Sözleşmesi konusunda ilgili de bakanların yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunması da bekleniyor.

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