Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! 1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada

Kritik kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.
Toplantıda koronavirüsle mücadeledeki son durum, 1 Haziran sonrası atılan normalleşme adımları ve vaka sayılarının istenilen seviyeye düşmemesi gündemde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda 1 Temmuz’da atılacak yeni adımlar belirlenerek alınacak bazı yeni kararların duyurulması bekleniyor.
Öte yandan kritik toplantıda yaklaşan bayram sürecinde ne gibi önlemler alınabileceği ve turizm sektöründeki son gelişmlerin de masaya yatırılacağı öğrenildi.