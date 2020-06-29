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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! 1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 07:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün bir kez daha toplanıyor. Kritik toplantıda koronavirüsle mücadeledeki son durum ve 1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! 1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada

Kritik kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Toplantıda koronavirüsle mücadeledeki son durum, 1 Haziran sonrası atılan normalleşme adımları ve vaka sayılarının istenilen seviyeye düşmemesi gündemde olacak.

YENİ KARARLAR MI ALINACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda 1 Temmuz’da atılacak yeni adımlar belirlenerek alınacak bazı yeni kararların duyurulması bekleniyor.

BAYRAM İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALINACAK

Öte yandan kritik toplantıda yaklaşan bayram sürecinde ne gibi önlemler alınabileceği ve turizm sektöründeki son gelişmlerin de masaya yatırılacağı öğrenildi.

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