Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! En önemli gündem maddesi asgari ücret

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk Kabine Toplantısı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşü Beştepe'de gerçekleşecek olan toplantıda en önemli gündem maddeleri döviz kurlarındaki artış, stokçuluk ve asgari ücret olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürerken, üçüncü ve son toplantı öncesi görüşmelerde gelinen aşama Kabine'nin ana gündem maddesi olacak.

ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEMİŞTİ?

Asgari ücret için 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

STOKÇULARA CEZALAR ARTTIRILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi ben Mehmet Bey'e de söyledim, 'hemen hazırlıklarınızı yapın'. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım" demişti.

Stokçulara cezaların arttırılmasına yönelik adımlar da ele alınacak.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM: OMİCRON ENDİŞESİ

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra Koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek.

Türkiye'de henüz görülmeyen "Omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak.

DİPLOMATİK TEMASLAR

Toplantıda, Türkiye'nin son bir ay içerisindeki diplomatik temaslarının da ele alınması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'ye gelmişti. Bu kritik temasın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları millete sesleniş konuşmasında duyurması bekleniyor.