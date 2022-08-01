Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Kabine toplantısı ana gündem maddeleri neler, toplantı kararları saat kaçta açıklanır?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda ele alınacak ana gündem maddelerinde, Kredi ve kredi kartları ile ilgili takibe düşen, dar gelirli vatandaşlar için yeni destekler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkanı ile sunulması başta olmak üzere bir çok önemli konu yer alıyor. Kabine Toplantısı'na az bir zaman kala vatandaşlar merak ettikleri soruları araştırmaya devam ediyor. İşte Kabine Toplantısı tarih ve saat bilgisi, ana gündem maddeleri, kararların açıklanma saati ve tüm detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Kabine toplantısı 1 Ağustos 2022 Pazartesi (bugün) yapılacak.

Kabine Toplantısı'nın saat 15.00’te gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Konut projesinde vadenin 15 yıl olması, projeden 10 bin lira altında geliri olanların faydalanması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı Kabine toplantısı kararları, toplantı bitiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.



