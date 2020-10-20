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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alınacak mı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2020 07:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs ile mücadelede, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki durum ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gündemiyle toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alınacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

Yeni doğal gaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele ele alınacak.

Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başladı. Seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının gündeminde.

Azerbaycan ordusu'nun Ermenistan'a karşı mücadelesi de toplantıda değerlendirilecek.

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