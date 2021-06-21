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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Önlemlerin Gevşetilmesi Masada Olacak

21.06.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı yapılacak. Kabine’nin gündeminde Corona virüsü salgını tedbirleri konusu yer alacak. Toplantı saat 15’te başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Önlemlerin Gevşetilmesi Masada Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı yapılacak. Kabine’nin gündeminde Corona virüsü salgını tedbirleri konusu yer alacak. Toplantı saat 15’te başlayacak.

Kabine toplantısında mevcut önlemlerde yeni düzenlemeler ya da gevime yapılması konusu masaya yatırılacak. Aşılamanın artmasıyla birlikte bazı önlemlerin gevşetilmesine ilişkin beklentiler yüksek. Hali hazırda gece saat 22’de başlayan sokağa çıkma yasağı ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı ve şehirlerarası seyahatlere yönelik uygulamalarda gevşemeler bekleniyor. 22 olan sokağa çıkma yasağı uygulaması başlangıç saatinin 24’e çekilmesi bekleniyor.

Kabine devam eden aşılama uygulamasına ilişkin konuları da ele alacak. Türkiye’de aşılama yaşı 30’a kadar inmiş durumda. Haziran ayı sonuna kadar aşılama yaşının 20’ye kadar düşürülmesi hedefleniyor. Eczanelerde aşı yapılmaya başlanması ve mobil aşı merkezi sayılarının arttırılması da yine konuşulacak konular arasında yer alıyor. Kabine bu çerçevedeki planları da değerlendirecek.

Turizm sektörüne yönelik girişimler ve diğer ülkelerin Türkiye’yi kırmızı listelerinden çıkarmalarına yönelik girişimler de yine Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündeminde olacak. Turizm sektörüne yönelik KDV desteğinin uzatılması kararının çıkması da beklentiler arasında.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek alınan kararları açıklayacak.

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