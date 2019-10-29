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Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda kabul töreni gerçekleştirilecek. Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen törende Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan subay, astsubay, er, sağlık görevlileri de ağırlanacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda kabul töreni gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreni bu yıl ilk defa Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Sergi Salonu'nda yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kabul törenine çeşitli meslek gruplarından çok sayıda vatandaş davet edildi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen törende devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan subay, astsubay, er ve sağlık görevlileri de ağırlanacak.

Kur'an tilavetinin de yapılacağı kabul törenine ülke çapında sosyal sorumluluk projelerinde görev almış farklı isimler de iştirak edecek.

Kaynak: AA

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