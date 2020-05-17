Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan imzas\u0131yla yay\u0131mlanan kararnameye g\u00f6re, Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Personel Kanunu'na tabi devlet \u00fcniversitelerinde \u00f6\u011fretim \u00fcyeli\u011fi g\u00f6revi ile T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 Meclisi \u00fcyeli\u011fi g\u00f6revi birle\u015febilir.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130T\u00fcrkiye'ye sa\u011fl\u0131k turizmi 20 May\u0131s'ta ba\u015fl\u0131yor... 31 \u00fclkeden geleceklerMaltepe'de askeri alanda yang\u0131nG\u00f6ren \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131! Koronavir\u00fcs maskesiyle yollara d\u00fc\u015ft\u00fc