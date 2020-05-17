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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 07:06 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği görevi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi üyeliği görevi birleşebilir.

(AA)

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