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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 05:55 | Son Güncelleme

Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yer aldı - Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurumları Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelin sonuna eklendi

Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 19 sayılı kararname ile 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelin sonuna yeni kurulan bazı idarelerin eklenmesine karar verildi.

Kararname ile söz konusu cetvele Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurumları eklendi.

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