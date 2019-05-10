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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 04:29 | Son Güncelleme

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla repertuara alınan ve ilk kez sahnelenecek eserler için her yazara bir eserle sınırlı olmak şartıyla nakdi destek verilebilecek - Türk Patent ve Marka Kurumunun yönetim kurulu üyelerinin görev süresi başkan hariç üç yıl olacak

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "35 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla repertuara alınan ve ilk kez sahnelenecek eserler için her yazara bir eserle sınırlı olmak şartıyla nakdi destek verilebilecek.

Kurumun bütçesinden karşılanacak olan destek tutarı Sanat ve Yönetim Kurulu kararı ile 250.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan fazla olmayacak.

Herhangi bir sebeple geri alınması gereken destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

Yerli yazarların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

- Türk Patent ve Marka Kurumuna ilişkin düzenleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki bir başka düzenleme ile Türk Patent ve Marka Kurumunun yönetim kurulu üyelerinin görev süresi başkan hariç üç yıl olarak belirlendi.

Düzenleme ile görev süresi biten üyeler yeniden yönetim kuruluna seçilebilecek. Başkan yardımcısının görevinin sona ermesi halinde ise yönetim kurulu üyeliği de sona erecek. Başkanın olmadığı hallerde başkana başkan yardımcısı vekalet edecek.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29'uncu maddesine göre, ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için 9000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek.

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