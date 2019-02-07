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Cumhurbaşkanlığı kaynakları, “Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü” adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

IHAAW102014-SIY/07-02-2019 - Cumhurbaşkanlığı kaynakları, “Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü” adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 07.02.2019 10:20:14 TSI NNNN

IHAAW102014-SIY/07-02-2019

- Cumhurbaşkanlığı kaynakları, “Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü” adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

07.02.2019 10:20:14 TSI
NNNN

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