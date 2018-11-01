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Cumhurbaşkanlığı kaynakları: "Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü"

01.11.2018 18:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yaptığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı kaynakları: "Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü"

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Ankara'daki kaynaklar görüşmede Suriye'deki gelişmelerle, Menbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelerin ele alındığını bildirdi.

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