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Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk'ün dinlediği klasikleri yorumlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

Konser, 4 Kasım'da CRR Konser Salonu'nda verilecek

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk'ün dinlediği klasik Türk müziği eserlerini seslendirecek.

Cumhuriyetin ilk resmi Türk müziği topluluğu olan koro, 4 Kasım'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser verecek.

Fatih Salgar'ın yöneteceği koroda, Ezgi Köker Aldemir, Atakan Akdaş, Gizem Coşkun ve Aybige Demir Okan solist olarak yer alacak.

Topluluğa, kemençede Lütfiye Özer, kanunda Serap Çağlayan, viyolonselde Volkan Ertem eşlik edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Reşit Rey CRR Cumhurbaşkanlığı konser koro

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