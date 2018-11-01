Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk'ün dinlediği klasikleri yorumlayacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk'ün dinlediği klasik Türk müziği eserlerini seslendirecek.
Cumhuriyetin ilk resmi Türk müziği topluluğu olan koro, 4 Kasım'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser verecek.
Fatih Salgar'ın yöneteceği koroda, Ezgi Köker Aldemir, Atakan Akdaş, Gizem Coşkun ve Aybige Demir Okan solist olarak yer alacak.
Topluluğa, kemençede Lütfiye Özer, kanunda Serap Çağlayan, viyolonselde Volkan Ertem eşlik edecek.
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