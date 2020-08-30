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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı' konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 20:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel konser veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı' konseri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser veriliyor.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlanıyor.

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlenecek.

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