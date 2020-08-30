Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı' konseri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser veriliyor.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 300 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi düzenleniyor.https://t.co/9DlLI7SwN3 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 30, 2020

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlenecek.

