HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 300 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından verilen konserin ardından 300 İHA ile ışık gösterisine geçildi.

Türkiye'de İstanbul'daki 15 Temmuz anma törenlerinde 200 İHA ile ilk kez kullanılan ışık gösterisi teknolojisi, bu kez 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 300 İHA ile Beştepe'de gerçekleştirildi.

Yaklaşık 12 dakika süren gösteride, özel bir yazılımla kontrol edilen İHA'larla "30 Ağustos", "Zafer Bayramı" ve "Bir milletin zaferi" yazıldı.

İlgiyle izlenen gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Adres soran kişilere meydan dayağı! O anlar böyle görüntülendiAdres soran kişilere meydan dayağı! O anlar böyle görüntülendi
Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görenler şaşırıyor: Beton yapılara kafa tutan akdarı bitkisi
Görenler şaşırıyor: Beton yapılara kafa tutan akdarı bitkisi
Esenyurt'ta çocuğa adres soran kişiler yanlış anlaşılınca dayak yedi
Adres soran kişilere meydan dayağı! O anlar böyle görüntülendi
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
'Pes' dedirten olay! 'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi görüntüleme yarışına girdiler
'Pes' dedirten olay! Kazazedeyi görüntüleme yarışına girdiler
Kavurucu sıcaktan bunalanlar Ilıca Plajı'nı doldurdu
Kavurucu sıcaktan bunalanlar plajı doldurdu
Bayrampaşa'da düğün konvoyundan 'pes' dedirten görüntüler
Düğün konvoyundan 'pes' dedirten görüntüler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.