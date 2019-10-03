Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Neşet Ertaş’ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliğine ev sahipliği yaptı

“Bozkırın Tezenesi” olarak anılan ünlü sanatçı Neşet Ertaş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

Büyük usta Neşet Ertaş’ın üç kelime ile özetlediği hayat felsefesi ’sevgi, saygı ve hoşgörü’yü temel alan etkinlikte Ertaş’ın eserlerinin ve hayatının özetlendiği belgesel gösteriminin ardından konuşan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, “O halk katında, Anadolu insanının gönlüne ışık olmuş bir halk kahramanıdır. Neşet Ertaş ülkemizin yüz akıdır. Arif kişiliği, sanatsal dehası ve engin gönül mirası ile yaşadığı çağa damgasını vurmuş, her kesimden insanımızın yüreğine dokunmuş, iz bırakmıştır” dedi.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Zamanımızdan abdallar kervanına katılan son büyük yolcu Neşet Ertaş aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu. Gördük ki, onu anlatmak gerçekten zor. Kültürümüzde ozanlık kutlu bir makamdır, ozan söylemeye başladı mı sözü kesilmez. Ozan gönlünün dili, aklının sesidir. Milletimiz irfanı ahlakı telde ses, dilde söz bilge kişiye ozan der. Ozan zamansızdır. Söylediğinin kıymeti dün neyse bugün ve gelecekte aynı değerdedir. Velhasıl ozan Neşet Ertaş’tır. Adı büyüdükçe insanlığa daha yakın, halkının önünde hep daha mahcup durdu. Çok sade bir o kadar da derin bir ifada gerçekten Bozkırın Tezenesi. Herkes omuzlayamaz, içini dolduramazdı. Ama bozkırın sadece bir tane tezenesi vardır, o Neşet Ertaş’tır. Ondan feyz alarak yetişecek yeni nesiller mirasını tellerden dillere aktarmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.