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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 22:18 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla "Başkomutan" sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi - Erdoğan çifti, resepsiyona katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, azınlık temsilcilerinin yanı sıra şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla "Başkomutan" sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümündeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel hazırlanan kısa film gösterimi ile Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlama konuşması yaptı.

Konuşmasının ardından Malazgirt Zaferi'ne özel hazırlanan film davetlilere izletildi.

Programın sunuculuğunu, Diriliş Ertuğrul dizisiyle tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan yaptı.

Erdoğan çifti, kendileri için ayrılan protokol bölümünde bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller ile bir süre sohbet etti.

Öte yandan azınlık cemaatleri temsilcileri de protokol bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek bir süre kendisiyle görüştü.

- Erdoğan, komutanlarla hilal şeklinde fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile davetlileri masalarında ziyaret ederek, sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazi ve yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sohbet ettikten sonra hilal düzeninde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Türk Hava Yolları hostesleriyle de bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı resepsiyonda, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, yabancı devletlerin Ankara büyükelçileri, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu.

Resepsiyona, yaklaşık 2 bin davetli katılırken, davetlileri, Külliye'ye gelişlerinde Mehter Takımı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyondan ayrılırken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP milletvekilleri ile bir süre sohbet etti.

Yabancı konuklar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının simültane tercümesi yapıldı. Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Takımı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Takımı ile TSK Armoni Mızıkası, marş ve müzik dinletisi sundu.

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30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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