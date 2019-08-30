Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Erdoğan çifti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eşi Özer Çiller ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Millet Camisi İmamı Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşma yaptı.

Filmde "Biz bu ruhu tanıyoruz" vurgusuyla Malazgirt Zaferi'nden Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz'a kadar şehitler anıldı.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümündeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla "Başkomutan" sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile sohbetinde "Güzel bir tören olma fırsatını Rabb'im lütfetti. Mehterlerimiz de gösterilerini başarılı şekilde yapıyorlar, iyi oldu. Nice bayramlara inşallah." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, azınlık cemaatleri temsilcileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek bir süre kendisiyle görüştü.

Erdoğan, resepsiyon alanından ayrılmadan hemen önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile de bir süre sohbet etti.

Bu arada, Türkiye Özel Sporcular Down Sendromlular atletizm, masa tenisi ve futsal milli takım oyuncuları, kazandıkları Avrupa kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan, eski başbakanlar Yıldırım Akbulut, Tansu Çiller, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ve bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.