Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi

Bir milletin lideri haline gelmeni, o milletin iradesine hizmet etmek, o irade tecelli etsin diye mücadele vermekle mümkün olduğunu belirten Ersoy, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetin ilanına giden süreçte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman vurguladığı mutlak gerçeğin, "milleti arkasına almadığı müddetçe hiç kimsenin başarı sağlayamayacağı, hiçbir mücadelenin kazanılamayacağı" fikri olduğunu kaydetti.

Ersoy, şöyle konuştu:

"O, milletinin bir ve beraber olduğu müddetçe, her türlü baskıyı, zorbalığı, işgali ve ihaneti bertaraf edeceğinden bir an olsun şüphe duymamış ve aziz milletimiz de Atatürk'ü bir an olsun hayal kırıklığına uğratmamıştır. Cumhuriyetin ilanının ardından, milletinin iradesini, çalışmalarının ve icraatlarının da merkezine koyan Atatürk, bu temel üzerinde, milli ve manevi değerleriyle yükselen bir ülkenin inşasını başlatmıştır. Türkiye'nin geleceğinin şekillendirilmesinde gerekli adımları atarak, izlenecek yol ve yöntemleri açıkça ortaya koymuştur. Bu yol çağın gereklerini takip etmek, milli kimliğimize, görkemli tarihimize ve kadim devlet geleneğimize yakışacak, çıtayı kendimizin belirlediği güçlü bir geleceği inşa etmekle mümkündür."

- "Mustafa Kemal'i anlamak sorumluluğundayız"

Tarihin, tüm detaylarıyla öğrenmeye ve bu sayede doğru ve eksiksiz anlamaya en çok ihtiyaç duyulan ilim olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, "Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ezberlemek değil anlamak sorumluluğundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalıyız.' Bir bütün içinde, düşüncelerinden eserlerine Mustafa Kemal Atatürk'ü anladığımız sürece, ona, silah arkadaşlarına ve onların ardında kenetlenerek bize istiklalimizi kazandıran aziz milletimize karşı vefa borcumuzu, hakkıyla ödemeye başlamış oluruz." diye konuştu.