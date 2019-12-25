HABER
  4. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 18:40 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar kurulu himayelerinde 'Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem' başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar kurulu himayelerinde 'Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem' başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen çalıştaya Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutlarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı çalıştayda hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımlar etraflıca değerlendirildi.

FOTOĞRAFLI

Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur”
Kubilay’ın torunu MHP’ye üye olduKubilay’ın torunu MHP’ye üye oldu

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Diğer Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus heyetine: Burnuma sigara kokuları geliyor

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Destici'den İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! İl il son anket sonuçları

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.