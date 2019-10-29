Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Fetihten Kurtuluşa" sergisi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Fetihten Kurtuluşa" sergisi açıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında açılan sergide İstanbul'un fethiyle başlayıp Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanan geniş bir dönemi anlatan askeri ve etnografik eserler yer alıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninin gerçekleşeceği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Hisart Müzesi sahibi Nejat Çuhadaroğlu küratörlüğündeki 150 parça eserden oluşan sergi, kabul törenine gelen misafirlerin beğenisine sunulacak.

Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal mareşal üniformasının da bulunduğu sergide, Osmanlı döneminde kullanılan silah ve kılıçlar ile Kurtuluş Savaşı'nda Mehmetçiğin giydiği askeri üniformalar ile silahları yer alıyor.

Sergide ayrıca Dört Halife döneminden kalma kılıç, Kanuni Sultan Süleyman'a ait pala ile zümrüt ve yakutlarla süslü yatağan kılıç, Yavuz Sultan Selim'e ait üzerinde Fetih Suresi yazılı kılıç, Sultan 2. Abdülhamid'e ait dolmakalem görünümündeki silah, 2. Abdülhamid'in çocukluk kılıcı, Sultan 2. Mahmut'a ait silahlar, Sultan 3. Ahmet'e ait tüfek ve denizci yatağanı ile 19. yüzyıldan kalma dünyanın en uzun yatağanı bulunuyor.