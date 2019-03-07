Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koruyucu aileler ve devlet koruması altında büyüyen çocuklar için verdiği yemekte, sanatçılar Şükriye Tutkun ve Nil Karaibrahimgil de koruyucu aile uygulamasıyla ilgili mesajlarını paylaştı.

Emine Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde verdiği yemekte, sanatçılar Şükriye Tutkun, Bengü ve Nil Karaibrahimgil birer şarkı seslendirdi.

Şarkısını seslendirmeden önce koruyucu aileliğin önemine dikkati çeken bir hikayeyi anlatan Nil Karaibrahimgil, "Çocuk sormuş, 'Anne ben senin karnından mı doğdum? O da 'Sen benim yüreğimden doğdun' demiş. Herhalde bundan daha güzel, yüreğinden doğurduğu çocuğu evine kabul etmekten; ona kalbini, yüreğini, yuvasını açmaktan daha büyük bir şey olamaz." dedi.

Karaibrahimgil, oğluna yazdığı "Benden Sana" isimli şarkıyı bu sefer koruyucu aileler için söyledi.