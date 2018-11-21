Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Defalarca talimat vermiş olmamıza rağmen eş değer ürünler arasında hala yabancı menşeli olanların tercih edilebiliyor olmasına tahammülümüz kalmamıştır. Konumu ne olursa olsun, bizim yerlilik ve millilik hassasiyetimizi paylaşmayan hiç kimseyle yol yürümeye devam etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 48. Muhtarlar Toplantısı'nda, Adana, Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bartın, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Edirne, Elazığ, Giresun, Isparta, İzmir, Kars, Kırklareli, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van'dan gelen muhtarlara hitap etti. İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının 90 milyon yolcu kapasitesinin bulunduğunu, yatırımlarla 2023'te bu rakamın 200 milyona ulaşarak bir numara olacağını belirten Erdoğan, "Adam bundan rahatsız. Niye? 'Ben yapamadım, siz de yapmayın'. Biz yapacağız ama sen de gel buradan istifade et. Avrasya Tüneli'ni yaptık, arabayla oradan da geçiver. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, herhalde oradan da geçmişsindir, isabetli olur. İstanbul-Bursa arasını bayağı yakınlaştırdık, oradan da geç. O yeşillikleri görerek, seyrederek oradan da geç. Biz ayırt etmiyoruz. 'Buradan Erdoğan da geçsin, Kılıçdaroğlu da geçsin' diyoruz. Biz bunları vatan için, millet için yapıyoruz. Bizde ayrım yok." diye konuştu.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazartesi günü, yılda 31,5 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olan TürkAkım Projesi'nin boru hattının Türkiye topraklarına çıkış törenine katıldıklarını anımsattı. Döviz kuru ve faizde ibrenin sürekli indiğine işaret eden Erdoğan, "Görüldüğü gibi ekonomimizin geleceğinden ümitli olmamız için gereken her türlü sebebe sahibiz." dedi. Her alanda olduğu gibi ekonomide de yerli ve milli yaklaşıma uygun adımları kararlılıkla attıklarını vurgulayan Erdoğan, önlerine çıkarılan engelleri birer birer aşarak 2023 hedefine doğru yürümeyi sürdürdüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin siyasetten üretime, spordan medyaya kadar her alanda değiştirmesi gereken alışkanlıkları olduğunu dile getirdi. Siyasette muhalefet anlayışının değişmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Aynı şekilde diğer alanlarda da kendimizi değiştirmemiz gereken konular bulunuyor. Sadece yerlilik ve millilik konusu bile bazı alışkanlıkları değiştirmenin ne kadar güç olduğunu bize göstermeye yetiyor. Geçmişte belki kolaycılığa kaçma anlayışıyla, belki kasıtlı bir şekilde önü kesilen sanayi ve teknoloji atılımımızla ilgili kötü tecrübeleri bir daha yaşamamak için elimizden geleni yapıyoruz. Savunma ve güvenlikten sağlığa, haberleşmeden eğitime kadar tüm alanlarda alttan alta ciddi bir direnişle karşılaştığımızın farkındayız. Siyasetten bürokrasiye ve iş dünyasına kadar her yere sirayet etmiş hastalıklı bir zihniyet, eski alışkanlıklarında direniyor. Kendi insanımızın tasarımı ve üretimi olan her şeyin önü, bu çarpık zihniyetli kesimler tarafından kesilmeye çalışılıyor. Defalarca talimat vermiş olmamıza rağmen eş değer ürünler arasında hala yabancı menşeli olanların tercih edilebiliyor olmasına tahammülümüz kalmamıştır. Konumu ne olursa olsun, bizim yerlilik ve millilik hassasiyetimizi paylaşmayan hiç kimseyle yol yürümeye devam etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Türkiye'nin istiklali ve istikbali, bu konuda katedeceğimiz mesafeye bağlıdır."

- "Stokların yapıldığı depoları basacağız" Erdoğan, tüm sektörlerle Türkiye'yi tasarımcı ve üretici konuma taşımak zorunda olduklarını vurgulayarak, bunun bir tercih değil hayati bir mecburiyet olduğunun altını çizdi. Erdoğan, "Dün söyledim, 'Stok yapıyorsunuz, patatesleri stokluyorsunuz, soğanı stokluyorsunuz, sebze, meyve stokluyorsunuz' dedim. Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma, halkıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Ondan sonra da 'Hastalıklı, çürüdü' diyorlar. Sen çürüttün, sen hastalıklı hale getirdin. Bunlar havasız kalırsa tabii ki çürüyecek. Onun için asla taviz yok." ifadelerini kullandı. Yerlileşme ve millileşme politikasına aykırı hareket eden, eski alışkanlıklarında ısrarlı davranan herkesin ülkenin geleceğine bir darbe vurduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "İster gafletten ister kasıttan kaynaklansın bu tür anlayış ve davranışları kesinlikle affetme hakkına sahip değiliz. Milletimiz bize ülkeyi yönetme vazifesini işte bu taahhüdümüzü yerine getirelim ve ülkemiz bir daha eski zayıf, sıkıntılı, ele avuç açan günlerine dönmesin diye vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anlamı ve özeti işte budur. Biz milletimize verdiğimiz sözü tutmakta kararlıyız. Artık laf ve ayak oyunlarının devri sona ermiştir. Bundan sonra icraat zamanıdır. Hiçbir mazeret, hiçbir izahat başarının yerini tutamaz. Kendi mesai arkadaşlarımızdan başlayarak tüm girişimcilerimizi, sanayicilerimizi, iş dünyasını, akademiyi bu doğrultuda seferberlik ruhuyla çalışmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz 16 yılda elde ettiğimiz başarılar önemlidir. Ama önümüzde daha almamız gereken çok mesafe var. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacağız."