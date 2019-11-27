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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk müziği ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 10:24 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konser verdi.Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir konser verdi.

Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konser verdi.
Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir konser verdi. Bakan Kasapoğlu konseri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte takip etti. Bakan Kasapoğlu ve eşi Ayşe Betül Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katıldığı konsere, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yer alan bakanların eşleri de ilgi gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Döndü Rana Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın eşi Hale Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın eşi Esra Varank konseri ilgiyle takip etti.

“Bilimde, kültürde, sporda olduğu gibi sanatta da gençlerimizin yanında olmak için çalışıyoruz”
Konser sonrası kısa bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, organizasyon vesilesiyle birçok değerli müzisyenle ve gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye’nin yarınlara yürüyüşünde her zaman gençlerin yanında olduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bilimde, kültürde, sporda olduğu gibi sanatta da gençlerimizin yanında olmak için çalışıyoruz” dedi.
Gençlik merkezlerinde birçok farklı alanda tematik kamplar başlattıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Bu gece vesilesiyle müzik temalı kamplarımızın da yakında gençlerimizin hizmetinde olacağını müjdelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Konser programı vesilesiyle bu eşsiz salonu açtıkları için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Bakanlık olarak müzik noktasındaki çalışmalarımız düzenli bir şekilde devam edecek.”
Bakan Kasapoğlu’nun da mezun olduğu Marmara Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Müziği Topluluğu, 2018 yılında kuruldu. Kuruluşundan bugüne Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uslu şefliğinde yönetilen topluluk, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları, öğrenciler ve konuk sanatçılardan oluşuyor. Topluluk, Türk müziğinin seçkin türküleri, şarkıları, ilahileri, enstrümantal eserleri, çok sesli düzenlemeleri ve geleneksel halleri ile sözlü ya da sözsüz olarak seslendiriyor.

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