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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 23:38 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alan her biri ayrı ayrı bu milletin gönlünde taht kurmuş bilim ve sanat insanları Mehmet İpşirli, Türker İnanoğlu, Erol Sayan ve İzzet Keribar'ı gönülden tebrik ediyorum" - "Dizelerinde eşsiz bir şekilde işlediği birlik ve beraberlik hisleriyle her gün içimizi titreten, İstiklal Marşımızın unutulmaz şairi Mehmet Akif Ersoy'a layık görüldü. Şükran ve rahmetle anıyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alan her biri ayrı ayrı bu milletin gönlünde taht kurmuş bilim ve sanat insanları Mehmet İpşirli, Türker İnanoğlu, Erol Sayan ve İzzet Keribar'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazananları tebrik etti.

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alan her biri ayrı ayrı bu milletin gönlünde taht kurmuş bilim ve sanat insanları Mehmet İpşirli, Türker İnanoğlu, Erol Sayan ve İzzet Keribar'ı gönülden tebrik ediyorum. Bu yılki 'Vefa Ödülü' ise dizelerinde eşsiz bir şekilde işlediği birlik ve beraberlik hisleriyle her gün içimizi titreten, İstiklal Marşımızın unutulmaz şairi Mehmet Akif Ersoy'a layık görüldü. Şükran ve rahmetle anıyorum."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Twitter

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