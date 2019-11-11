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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Eskişehir'de toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 15:15 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK), Prof.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK), Prof. Dr. İskender Pala başkanlığında Eskişehir'de toplandı. Kurulun başkan vekili olan Pala, "Amacımız, sadece İstanbul'a bağımlı bir kültür sanat dünyası değil kültür sanatın Anadolu'daki zenginliklerini, Anadolu'ya uzanan kısımlarını, belki dünya ve Türkiye gerçeği içinde Anadolu'da var olan birtakım sanat aktörlerini, sanat kurumlarını, etkinliklerini yaşatabilmek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari ve Hatay'ın ardından üçüncü ziyaretini Eskişehir'e yaptı. Türkiye'nin kültür ve sanat birikiminin yakından takip edilmesi amacıyla yapılan il ziyaretlerinde, yerel yönetimler ve kültür sanat kurumları ile bir araya gelen kurul üyeleri, fikir alışverişinde bulunuyor. Eskişehir'deki Sazova Kültür Sanat Bilim Merkezi'nde, Eskişehir Valiliği'nin ev sahipliğindeki toplantıya Prof. Dr. İskender Pala başkanlık etti. Toplantıda Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Mehmed Özçay ve Prof. Dr. Ümit Meriç, kurul üyesi olarak yer aldı. Toplantıya ayrıca Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da katıldı. Kurul üyeleri, Kültür, Sanat ve Bilim Merkezi'nde bulunan Musiki Tarihi Salonu'nu gezerek, incelemelerde bulundu. Vali Çakacak, kurulun kentte toplanması dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu toplantıyı Eskişehir'de yapmalarından dolayı biz huzurlarınızda teşekkür etmek isteriz. Sayın Prof. Dr. İskender Pala'ya ve değerli kurul üyelerine Eskişehir'e tekrar 'hoş geldiniz' diyorum" dedi.
PALA: 40'INCI TOPLANTIMIZI YAPTIK
Kurulun başkan vekili olan Prof. Dr. İskender Pala, haftada bir yaklaşık 6 saat süren toplantılar yaptıklarını söyledi. Kültür ve sanatın sadece İstanbul'a bağımlı olmadığını kaydeden Pala, "Biz Kültür Sanat Politikaları Kurulu olarak Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı çalışmalarımızı haftada bir 6 saat kadar süren toplantılar halinde devam ettiriyoruz. Ayda bir ise bu toplantıları farklı şehirde yapıyoruz. Bu bizim 40'ıncı toplantımız. Gündemimiz Eskişehir ile alakalı. Değerli arkadaşlarımızla birlikte valimizin ev sahipliğinde bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bizim bu toplantıyı yapmaktaki amacımız sadece İstanbul'a bağımlı bir kültür sanat dünyası değil kültür sanatın Anadolu'daki zenginliklerini Anadolu'ya uzanan kısımlarını, belki dünya ve Türkiye gerçeği içinde Anadolu'da var olan birtakım sanat aktörlerini, sanat kurumlarını, etkinliklerini yaşatabilmek, geliştirebilmek ve tanıtabilmek maksatlıdır. Bu vesileyle ben valimize ve hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Açılışın konuşmalarının ardından 2 gün sürecek kurul toplantısı, basına kapalı başlatıldı.

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