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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Şemdinli'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari'nin Irak ve İran sınırındaki Şemdinli ilçesinde tarihi mekanları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Şemdinli'de

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari'nin Irak ve İran sınırındaki Şemdinli ilçesinde tarihi mekanları ziyaret etti.
Dün Hakkari merkez ve Çukurca ilçelerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ile Hümeyra Şahin, Bağlar köyündeki Seyyid Taha Hazretlerinin Türbesi ile tarihi Kayme Sarayı ve Taş Köprü'yü ziyaret etti.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar'ın eşlik ettiği heyet, ilçedeki tarihi mekanlar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Şemdinli'deCumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Şemdinli'deCumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Şemdinli'deCumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Şemdinli'de

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