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  4. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar için 7 Nisan’a gün verildi

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar için 7 Nisan’a gün verildi

02.03.2021 13:33 | Son Güncelleme:
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FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında yaşanan eylemlere ilişkin 497 sanık hakkında açılan davada mahkeme, 7 Nisan’da sanıklar hakkındaki kararını açıklayacak.Ankara 19.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında yaşanan eylemlere ilişkin 497 sanık hakkında açılan davada mahkeme, 7 Nisan’da sanıklar hakkındaki kararını açıklayacak.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Bugünkü celsede sanıkların son sözlerinin alınmasına devam edildi. Suçsuz olduklarını, darbe girişimine yönelik bir faaliyette bulunmadıklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Sanıkların son sözlerinin alınmasının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, karar duruşması için 7 Nisan’a gün verdi.

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