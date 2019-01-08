'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı! TÜKOV Başkanı'ndan büyük vurgun

Türk dünyasına yönelik çalışmalar yapacakları iddiasıyla 2012’de kurulan Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) organize dolandırıcılık vakfına dönüştü.

İddiaya göre, kendisini Cumhurbaşkanlığına yakın biri olarak tanıtıp piyasanın güvenini kazanan TÜKOV Başkanı Şahin Çokyaman, bu sayede hiç para ödemeden geçtiğimiz ağustos ayında Kastamonu’da Avrasya Kurultayı düzenledi.

LÜKS HAYAT

Türkiye gazetesinde ye alan habere göre; anlaştığı organizasyon şirketine kendisi için lüks otomobil, İstanbul’dan gidecek davetliler için de aynı şekilde lüks minibüsler kiralatan vakıf başkanı, aynı şekilde bir medya planlama şirketini de ağına düşürdü.

Ulaşım ve medya yayını hizmetleri karşılığında elinde sözleşme, çek ve senet bulunan firmalar, büyük şoku ödeme günü geldiğinde yaşadı.

ADRESLER SAHTE, ÇEKLER KARŞILIKISIZ

Yaklaşık 600 bin liralık tanıtım ve ulaşım giderlerini tahsil edemeyince vakfın telefonunu arayan, ancak hiç kimseye ulaşamayan firma avukatları, TÜKOV’un İstanbul Bakırköy’deki merkezine gittiklerinde adresin de sahte olduğunu anladı.