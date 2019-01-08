HABER

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı! TÜKOV Başkanı'ndan büyük vurgun

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Koordinasyon Vakfının başkanı, düzenlediği lüks organizasyonlar ile piyasaya yüzbinlerce lira borçlandı. Alacaklarının peşine düşen mağdurlar, çekler karşılıksız, vakfın adresi ve telefonu sahte çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı! TÜKOV Başkanı'ndan büyük vurgun

Türk dünyasına yönelik çalışmalar yapacakları iddiasıyla 2012’de kurulan Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) organize dolandırıcılık vakfına dönüştü.

İddiaya göre, kendisini Cumhurbaşkanlığına yakın biri olarak tanıtıp piyasanın güvenini kazanan TÜKOV Başkanı Şahin Çokyaman, bu sayede hiç para ödemeden geçtiğimiz ağustos ayında Kastamonu’da Avrasya Kurultayı düzenledi.

LÜKS HAYAT

Türkiye gazetesinde ye alan habere göre; anlaştığı organizasyon şirketine kendisi için lüks otomobil, İstanbul’dan gidecek davetliler için de aynı şekilde lüks minibüsler kiralatan vakıf başkanı, aynı şekilde bir medya planlama şirketini de ağına düşürdü.

Ulaşım ve medya yayını hizmetleri karşılığında elinde sözleşme, çek ve senet bulunan firmalar, büyük şoku ödeme günü geldiğinde yaşadı.

ADRESLER SAHTE, ÇEKLER KARŞILIKISIZ

Yaklaşık 600 bin liralık tanıtım ve ulaşım giderlerini tahsil edemeyince vakfın telefonunu arayan, ancak hiç kimseye ulaşamayan firma avukatları, TÜKOV’un İstanbul Bakırköy’deki merkezine gittiklerinde adresin de sahte olduğunu anladı.

Çekler de sahte çıkınca dolandırıldığını anlayan firmalar, alacakları için TÜKOV’a hukuki işlem başlattı. Ancak vakıf üzerinde hiçbir mal varlığının bulunmadığını gören firmalar, ikinci büyük şoku yaşadı. İlk günler sadece cep telefonu ile ulaşılabilen Vakıf Başkanı Çokyaman’ın ise son iki aydır telefonlarını açmadığı öne sürüldü.

ŞOFÖRÜ BİLE DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Çokyaman hakkındaki en vahim suçlama ise Kastamonu gezisi sırasında kendisine hizmet veren makam şoförünü dolandırdığı iddiası…

Vakıf başkanının, işe alma vaadiyle şoföre 5 bin TL kredi çektirdiği, koruması aracılığıyla borç aldığı bu parayı iade etmeyerek, şoförü de mağdur ettiği öne sürüldü.

Umutsuz şekilde hukuki yollarla alacaklarının peşine düşen mağdurlar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf ruhuna aykırı hareket etmeyen kurum hakkında da gerekli çalışmayı yapmasını istedi.

PARTNER20 yetmez 500 yıl olsun20 yetmez 500 yıl olsun
Çocuk mehteran takımı gönülleri fethediyorÇocuk mehteran takımı gönülleri fethediyor
Beyaza bürünen İstanbul'un Anadou Yakası havadan fotoğraflandıBeyaza bürünen İstanbul'un Anadou Yakası havadan fotoğraflandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı TÜKOV Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı Şahin Çokyaman

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelere dikkat!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Devam edecek...

Üniversite öğrencilerinin kar topu savaşı! Önce halay çektiler, sonra da...

Üniversite öğrencilerinin halaylı kar topu savaşı!

Kar sürücülere zor, gençlere eğlenceli anlar yaşattı

Gençler eğlendi, sürücüler çile çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.