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Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 20:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'in söylediklerinin mizahla izah edilemeyeceğini söyleyerek, "Keşke masum çocukluğumuzun kahramanları olarak kalsalardı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Bir gazetecinin sorusu üzerine tiyatro sanatçıları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleriyle ilgili olarak konuşan Kalın, "Keşke masum çocukluğumuzun kahramanları olarak kalsalardı" dedi.

İşte İbrahim Kalın'ın açıklamaları;

"Programı sonradan izledim. Söylenen sözlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bunların eleştiri ya da mizah adı altında hoşgörülmesi mümkün değil. İfadeleri okuduğunuz zaman, "Birilerini ayağından asarlar, başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşar" gibi ifadelerle Türkiye'deki mevcut iktidarı, Cumhurbaşkanımızı eleştiri bağlamında söylenen sözler. Bunlar bugünün Türkiyesiyle ilgili söylenmiş sözler. Sayın Cumhurbaşkanımız tepki vermeden savcılık resen soruşturma başlattı. Bunların her biri hem kişisel hem kamu, amme davası olabilecek konular. Bu kişiler bizim çocukluğumuzun o masumiyet dönemlerinde, izlediğimiz filmlerde hatırladığımız kahramanlar olarak kalsalardı. Keşke bu tür galiz ifadelerle, Cumhurbaşkanı ile "belki ipte sallandırılır, belki bir mahzende ölür" gibi sanatçılıkla ilgisi olmayan lafları söylemeselerdi. Bunun mizahla izah edilecek bir durumu sözkonusu değildir".

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Metin Akpınar müjdat gezen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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