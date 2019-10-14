HABER

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Durmak yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı ülkelerin 'operasyonu durdurun' çağrılarına Twitter hesabından cevap verdi.

Kalın, "Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.

das

(DHA)

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Palandöken: “Veresiye defteri vatandaşın faizsiz bankası”Palandöken: “Veresiye defteri vatandaşın faizsiz bankası”
Köylerde şifa kaynağı "Pekmez" mesaisiKöylerde şifa kaynağı "Pekmez" mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın Barış Pınarı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
sonuna kadar son kanımızın damlasına kadar devletimizin yanındayız Rabbim mehmetçiklere güç kuvvet versin !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karkamış'ta eğitime 2 gün ara

Bir ilçede daha okullar tatil edildi

Balıkesir Ayvalık'ta göçmen teknesi battı! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Çatışma riski doğurur

Yasin Aktay: Çatışma riski doğurur

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Her anı saniyesi saniyesine kaydedildi! Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu!

Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.