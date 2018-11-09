Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş atama kararları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına Doç. Dr. İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla atandı.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atanan Doç. Dr. Kalın'a "Büyükelçi" unvanı verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin kararla Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar görevinden alındı.
Milli Savunma Bakanlığı'na ait atama kararı ile açık bulunan müfettişliklere, vergi müfettişleri Armağan Sütlüoğlu, Yakup Arslan, Selçuk Sönmez, Kadir Şahin, Emrah Arslan ve Ömer Faruk Toklu'nun atamaları gerçekleştirildi.
(AA)
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