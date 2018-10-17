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Cumhurbaşkanlığı'ndan gündemi sallayacak 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:38 | Son Güncelleme

Türkiye'yi sarsan Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili peş peşe yeni gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Çevik, Türkiye’nin ‘Cemal Kaşıkçı vakası’nı fazla deşelemeyip Suudi Arabistan Kralı Selman’a yardımcı olduğunu, Salman'ın Erdoğan'ı arayıp teşekkür ettiğini söyledi

Cumhurbaşkanlığı'ndan gündemi sallayacak 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

İlnur Çevik, Yeni Birlik'te yayımlanan yazısında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda kaybolmasının Suudiler açısından içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğini belirtti.

‘Son dönemde ülkesinde ve Ortadoğu'da at oynatan' Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bir anda sessizliğe bürünüp direksiyona ‘kriz çözücü' olarak Kral Selman bin Abdulaziz'in geçtiğini belirten Çevik, kralın ABD Başkanı Donald Trump'la skandalı nasıl çözeceklerini tartıştığını söyledi.
Trump'ın artık bu işin bir cinayet olduğu, ama faillerin kralın bilgisi dışında hareket eden ‘Suudi serseriler' olduğu noktasına geldiğini belirten Çevik, Ankara'nın konuya yaklaşımını ise şöyle özetledi:

— Türkiye kendisine tepeden bakan, hatta PYD'ye ve YPG'ye yardım eden, Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkemize karşı bazı fitnelerin içine girdiği sanılan Veliaht Prens Selman'ın yaptıklarına karşı bu olayı kullanıp dünyayı Suudilerin başına yıkmak yerine yine kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetle adımlar atarak Kral Selman'a yardımcı oluyor… İşte bu yüzden Kral Selman, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp teşekkür etti. Türkiye gerçekten kıymetini bilene iyi dost.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan İlnur Çevik

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu ne demek şimdi, iyi mi yani fazla deşelememek, bir suç varsa suçlu da vardır cezası da olmalıdır, bu tarz bir olay kapatılacak birşey değil hatta ve hatta böyle yapılması ülkeye ve makamlara daha çok itibarsızlık getirir.
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