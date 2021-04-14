Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kamu çalışanları' genelgesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yer alan genelgede, koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi, salgının etkilerinin azaltılması çabalarını zaafiyete uğratmamak şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği bildirildi.

Bu yöntemlere dair usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kurum ve kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için ise üst yönetici tarafından belirleneceği ve bu yetkilerin devredilebileceği kaydedildi.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılacak personel ile ilgili şu bilgiler yer aldı: