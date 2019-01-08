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Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez'' denildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk mevkidaşı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ziyarete ilişkin yaptığı açıklamasında “Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum. Türkiye’nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin “nasıl”ı değil, sadece “ne zaman”ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir” ifadelerini kullandı.

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