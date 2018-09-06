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Cumhurbaşkanlığı'ndan Tahran zirvesi için flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı, yarın yapılacak Tahran zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, zirvede Suriye sorununa çözüm çabalarının ele alınacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Tahran zirvesi için flaş açıklama

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Anahtar Kelimeler:
tahran zirvesi Cumhurbaşkanlığı erdoğan

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