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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine' ilişkin paylaşım

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2020 16:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele sürecinde aldığı 'önlemler', 'sivil toplum desteği', 'uluslararası işbirliği ve ortak akıl' ve 'gelişmiş dijital hizmetler'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine' ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en erken ve en etkili önlemleri alan ülkelerden birisi olarak koronavirüsle mücadelede başarıya adım adım ilerlediği belirtildi. 'Koronavirüs sürecinde zamanında ve etkili alınan önlemler' kısmında, şunlar kaydedildi: "Türkiye, yeni virüsün Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, 10 Ocak'ta Koronavirüs Bilim Kurulu'nu oluşturdu. Türkiye, Çin'den gelen uçuşları ilk durduran ülkelerden biri oldu. İran'da ilk vakanın görülmesinden 4 gün sonra bu ülkeye kara ve demir yolu kapıları kapatıldı. Türk Hava Yolları'nın uçuşları durduruldu. Virüsün Avrupa'da yayılma eğilimine girmesiyle birlikte İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu. 14 gün karantina uygulamasıyla virüsün yayılması kısıtlandı. Eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi, spor müsabakalarının ertelenmesi gibi önlemler diğer ülkelerden çok daha önce alındı. Toplu taşıma araçları, marketler başta olmak üzere insanların bir arada bulunacağı ortamlar için kurallar ve yasaklar getirilerek risk en aza indirildi. İnsanların toplu olarak kapalı ortamda bulunmasını gerektirecek faaliyetler çok erken bir tarihte engellenerek virüs kontrol altında tutulmaya çalışıldı. Risk gruplarını korumak, taşıyıcı olabilecek grubun hareketlerini kısıtlamak amacıyla 65 yaş üzeri ve 20 yaş altının sokağa çıkması yasaklandı. Halkın sokağa çıkmasının muhtemel olduğu zaman dilimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek önlemlerin etkinliği pekiştirildi."

SİVİL TOPLUM DESTEĞİ

Türkiye'nin, koronavirüsle mücadele kapsamında devlet-sivil toplum birlikteliği içerisinde vatandaşlara desteğini sürdürdüğü belirtilerek, "Her gün binlerce aileye sıcak yemek ulaştırıldı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı ve Vefa Destek Grupları tarafından yardım sağlandı. Yüzbinlerce hijyen kolisi dağıtıldı. Kan bankası laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesi, olası ihtiyaç için 150 şişme çadır ve 300 sahra hastanesi Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi. Pandemi ile mücadele koruyucu hekim anlayışıyla eğitimler düzenlendi. Yüz binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi sağlandı. İhtiyaç sahiplerine nakdi sosyal yardım verildi. Aşevlerinin kapasitesi artırıldı ve kurban paylarından hazırlanan milyonlarca kavurma konservesi yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK AKIL

Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma potansiyelini koronavirüsle mücadele sürecinde de gösterdiği vurgulanan paylaşımda ise, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İtalya, İran, Kanada ve Katar devlet başkanları başta olmak üzere uluslararası düzeyde pek çok liderle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kritik uluslararası zirveye video konferans yöntemiyle katıldı. 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirildi. Tahliye operasyonları devam ediyor. Çok sayıda ülkeye sağlık malzemesi yardımı ulaştırılarak, uluslararası alanda benzeri rastlanılmayan bir işbirliği ve dayanışma örneği sergilendi. Türkiye'den yardım talebinde bulunan 104 ülkenin 55'ine yardım eli uzatıldı. Pek çok ülkeye yardım hazırlığı devam ediyor."

GELİŞMİŞ DİJİTAL HİZMETLER

Türkiye’nin vatandaşlarına sunduğu dijital hizmetlerin, sosyal izolasyon günlerinde işleyişin aksamamasını sağladığı vurgulanan paylaşımda da, şunlar kaydedildi:

"5 binden fazla hizmetin sunulduğu e-Devlet, sosyal izolasyonun sağlanmasında büyük rol oynadı. İletişim sektöründe hizmet veren firmaların aboneliklerinin iptali internet ortamına taşındı. Sosyal yardım ve benzeri başvurular e-Devlet üzerinden alındı. Vatandaş, devlete dijital ortam üzerinden ve kendi evinin güvenliğinde ulaşarak ihtiyaçlarını rahatlıkla karşıladı. Koronavirüs ile ilgili güncel bilgiler dijital platformlar üzerine paylaşılmaya başlandı. Dijital platformlarda yapılan sosyal destek başvurularında 3 kat, öğrencilerin derslerini dijital ortamda aldıkları EBA sistemi için yapılan sorgulamalarda 30 kat, sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulamasında 4 katlık artış gerçekleşti."

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